La jurisprudencia nos avisa: los accidentes ocurren y es la cadena de responsables quien responde ante ellos

El aumento de la siniestralidad laboral durante el pasado año 2016 va acompañado de forma ineludible de un aumento de los procesos judiciales porque si hay algo que se debe tener en cuenta es que, tras un accidente laboral, la revisión de los procesos y del cumplimiento de la legislación existente y de la coordinación de actividades empresariales es absoluta y aquello que parecía no tener importancia antes del siniestro puede convertirse en la clave para eludir responsabilidades administrativas, civiles o penales tanto al técnico de prevención de la empresa como a los directivos y responsables últimos.

La jurisprudencia lo que nos recuerda es que los accidentes existen y que existe también una cadena de responsabilidades que deben responder por la inacción o no cumplimiento de los requisitos que estipula la Ley. En este sentido, 2017 ha comenzado con diversas sentencias inculpatorias derivadas del incumplimiento de los deberes que estipula tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como el Real Decreto 171/2004.

El dueño de una empresa de Tolosa fue condenado en una sentencia del pasado mes de marzo a 14 meses de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros, tras ser declarado autor de un delito contra el derecho de los trabajadores una que vez que uno de sus trabajadores sufrió un grave accidente tras caerle encima una pieza de 1.700 kilos.

En la sentencia, la magistrada le responsabiliza del accidente laboral por considerar que existían deficiencias en el accesorio de elevación utilizado en la manipulación de la pieza, en que ésta no disponía del marcado CE correspondiente y de que la manipulación no seguía las indicaciones del fabricante, entre otros.

La sentencia, considera de igual manera, que no existieron inspecciones de las condiciones del equipo de trabajo ya que no se comprobó la existencia o no de restos de materiales u otras sustancias en las mordazas de la garra que impidieran un apriete seguro. En la sentencia, se indica también que no se realizaron inspecciones frecuentes ni periódicas, «o no se tiene constancia documental de las mismas».

En esta sentencia, la Fiscalía del área de Gijón pide una pena individual de dos años de prisión para dos responsables de Astilleros Armón y otro de la empresa Fyro Grúas acusados de ser los presuntos responsables de un accidente laboral en el que murió en Gijón un trabajador de 50 años y que tuvo lugar el 28 de enero de 2015. Según la Fiscalía de Gijón, el accidente estuvo motivado por la falta de evaluación de los riesgos de la operación y de la elaboración de una correcta planificación de medidas preventivas de la acción, unas obligaciones que, según señala, competían a uno de los acusados, administrador de la empresa Fuyro Grúas. Los otros dos acusados son el entonces responsable en materia de seguridad y riesgos laborales de Astilleros Armón y el técnico de prevención de riesgos laborales de la misma empresa y responsable de coordinación con las otras empresas que trabajan en el astillero. La Fiscalía solicita además el pago de una multa de 3.600 euros y de una indemnización a la mujer del fallecido de 120.000 euros.

La Fiscalía sostiene que el accidente en el que un trabajador cayó de una carretilla elevadora desde una altura de 4 metros se produjo por la falta de utilización de maquinaria adecuada para la realización de operaciones que además eran rutinarias. En su acusación, la Fiscalía sostiene que este modo de operar era conocido y aceptado por los tres administradores de hecho de la empresa y acusados, quienes de forma conjunta tomaban las decisiones de compra de maquinaria y de forma de organización del trabajo en el almacén. En el ejercicio de dichas funciones no adoptaron las medidas oportunas para implementar una forma de trabajo ordinaria segura. Además, se destaca que los acusados no formaron específicamente a los conductores y permitieron que se realizase sin responsables que vigilasen la operación. De la misma forma, la técnica de prevención de riesgos, según se relata en la acusación, tampoco ejerció su responsabilidad ante los riesgos que comportaban estas prácticas, por lo que la Fiscalía también ha ejercido su acción contra ella.

Una jueza de Gran Canaria investiga por presunta falsedad documental al gerente de Petrologis Canarias SL para averiguar si el delegado de la empresa en las Islas manipuló documentos presentados en los juzgados para intentar esquivar responsabilidades sobre un grave accidente laboral provocado tras un incendio originado en uno de los tanques de combustible durante la realización de trabajos de soldadura y que se saldó con un fallecido y un herido de gravedad. En las investigaciones se está comprobando que la documentación presentada durante el juicio que exculpó a la empresa, es decir, el Plan de Emergencias Interno (PEI), el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y los procedimientos para realizar trabajos en caliente fueran verdaderos y los que estaban vigentes en el momento del suceso.

La jurisprudencia viene a decirnos que la existencia de una normativa específica y muy exhausta tiene por objeto minimizar los riesgos que se puedan desprender de un ambiente laboral y, su cumplimiento, es lo que puede liberar de responsabilidad a las empresas, los empresarios y los responsables de la prevención de riesgos laborales de las organizaciones. Contar con una gestión documental de este cumplimiento facilita y agiliza ese cumplimiento.

